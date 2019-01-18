Фото: tmbw.ru
Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю в соцсетях. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на обращение девушки к недоброжелателям в ее Instagram.
Брухунова заявила, что страдает от злобы со стороны комментаторов, которые считают ее разлучницей, которая разрушила брак Петросяна и Елены Степаненко. "Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка", — перечислила девушка оскорбления, которые используют комментаторы по отношению к ней.
Она призвала недоброжелателей держать свои едкие реплики при себе и отписываться от ее страницы.
Многие поклонники помощницы Петросяна поддержали ее и посоветовали блокировать "глупых и завистливых". "Счастья вам, никого не слушайте. Это его партнерша Степаненко натуральное пугало!!! А вы очень милая девушка", — отмечали они.
Напомним, развод Степаненко и Петросяна был официально расторгнут в ноябре прошлого года. Сразу после сообщений о начале бракоразводного процесса летом 2018 года появились слухи о романе юмориста с 29-летней помощницей.
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