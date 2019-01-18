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Руководство МВД Башкирии уволило со службы девушку-дознавателя, которую ранее изнасиловали в здании отдела полиции по Уфимскому району, а также ее коллегу. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
"Девушку, изнасилованную в отделе полиции, и ее подругу, уволили со службы", — цитирует агентство слова собеседника.
Об увольнении двух сотрудниц подразделения дознания отдела МВД России по Уфимскому району ранее сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечалось, что во время проверки было установлено, что две сотрудницы подразделения дознания и три руководителя с подразделений республиканского МВД употребляли спиртное в помещении административного здания ОМВД России по Уфимскому району. В результате проверки было решено уволить двух сотрудниц подразделения дознания "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".
Служебную проверку проводили в связи с грубым нарушением служебной дисциплины в октябре 2018 года.
Агентство напоминает, что 31 октября по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней коллеги в Уфе задержали троих высокопоставленных полицейских. Ими оказались глава ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. Позднее их арестовали.
Подчеркивается, что глава МВД по Башкирии поручил уволить стражей порядка "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".
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