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Компания "РемМашСибирь" из Новосибирска разработала инновационный санитарно-гигиенический душ Optima. Устройство предназначено для проведения гигиенических процедур обездвиженных людей, пишет РБК.
Аппарат оснащен колесной платформой, двумя сменными резервуарами для чистой и использованной воды, а также встроенным душем с выдвижным шлангом и феном. В создании прибора использовался антибактериальный медицинский стеклопластик, который защищен от поражения электрическим током. Комплект состоит из разборной ванны из нержавеющей стали и водонепроницаемой простыни из антиаллергенного материала.
"Аппарат прост в эксплуатации. На кровати под пациентом размещается водостойкая одноразовая простынь, которая крепится к сборному каркасу, либо фиксируется к спинкам кровати специальными креплениями. В такой мобильной ванне лежачий больной может принять полноценный душ. Также можно использовать надувное биде для мытья отдельных частей тела", — отмечают в пресс-службе городской мэрии.
Создано два варианта душа: бытовой и профессиональный. Емкость резервуара первого — 16 литров, второго — 34 литра. Устройство можно использовать в больницах, хосписах, домах престарелых и реабилитационных центрах.
Разработчики подчеркнули, что их устройство уникально, поскольку аналоги из Европы тяжелее и дорожи, а из Китая менее качественны.
Департамент по соцполитике мэрии Новосибирске протестирует оборудование в профильных учреждениях в первом квартале. По итогам будет принято решение о возможном внесении изменений в работу прибора. Первая промышленная партия будет готова в 2020 году. Каждый год хотят выпускать по 130 аппаратов.
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