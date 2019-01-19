Фото: pochtabank.ru
Глава "Почты России" Николай Подгузов купил в 2017 году квартиру площадью 386 квадратов и стоимостью свыше миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание The Insider.
При этом в самой компании объяснили, что дороге жилье в Москве приобретено в ипотеку. Отмечается, что значительная часть суммы у Подгузова появилась после продажи недвижимости в столице.
"Упомянутая недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства" — приводит агентство слова представителя "Почты России".
В компании отметили, что данные о покупке жилья указаны в справке о доходах главы "Почты России", которая находится в распоряжении представителей Минсвязи.
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