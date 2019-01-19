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Перекрывших Новый Арбат ради съемок клипа блогеров арестовали на 10 суток

, ИА "Амител"
В ЦОДД Москвы заявили, что перекрытие создает серьезный коллапс, из-за которого страдают водители и городские службы

Фото: cherlock.ru

Пресненский суд арестовал блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна на десять суток за перекрытие Нового Арбата ради съемок клипа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

Ранее в сети появился ролик блогеров, которые перекрыли ради его съемок несколько полос на Новом Арбате в столице РФ.

Суд признали Манукян и Лазарьянц виновными по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Они получили по десять суток административного ареста.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы назвал поведение данных блогеров глупым и недопустимым. В ЦОДД отметили, что перекрытие даже одной полосы приводит к серьезному коллапсу, из-за которого страдают и водители, и пассажиры наземного транспорта, а также городские службы, вроде скорой, МЧС и иных. Такая выходка, добавили в ЦОДД, не останется без внимания органов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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