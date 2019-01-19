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Глава "Роснано" Анатолий Чубайс отреагировал на критику ведущего Владимира Соловьева, который упрекнул его в лени и некомпетентности. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Чубайс негативно оценил систему электроснабжения в РФ, заявив, что из-за низкой стоимости электроэнергии россияне расходуют ресурсы расточительно.
В ответ на это Соловьев заявил, что Чубайс "ни черта не понимает", и привел статистику, согласно которой граждане РФ потребляют меньше ресурсов, чем жители иных стран.
Чубайс в ответ обратил внимание на то, что ведущий неправильно понял предмет обсуждения.
"Владимир Рудольфович читает цифры про электровооруженность, измеряемую в киловатт-часах на человека. А мы спорили об энергоэффективности экономики. Она оценивается через энергоемкость и измеряется в рублях ВВП на тонну условного топлива. Это разные показатели", — написал глава "Роснано" в своем Facebook-аккаунте, добавив, что "перепутал человек энергоемкость и электровооруженность".
Ранее в Думе согласились с оценкой Чубайса. Так, председатель комитета по энергетике Павел Завальный сослался на официальную статистику, согласно которой энергоемкость российского ВВП в 1,8 раза превышает китайские показатели, а развитые страны — в 2,2 и более раз.
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