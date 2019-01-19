Фото: eurosport.com
Теннисистка из РФ Мария Шарапова одержала победу над спортсменкой из Дании Каролин Возняцки в третьем круге Australian Open. Это первый в сезоне турнир серии Большого шлема, общий призовой фонд которого составляет 44,5 миллиона долларов, пишет ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Шараповой. Матч длился 2 часа 26 минут. В следующем круге 31-летняя теннисистке из РФ, которая посеяна на турнире под 30-м номером, встретится с австралийкой Эшли Барти.
Отмечается, что за всю свою карьеру Шарапова сражалась с Возняцки одиннадцать матчей, из которых семь завершились победой россиянки. В предыдущий раз теннисистки встречались на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде в 2015 году, где в четвертьфинале Шарапова выиграла со счетом 6:1, 3:6, 6:3.
В матчах женского одиночного разряда на Открытых чемпионатах Австралии Шарапова одержала 57-ю победу, обогнав по данному показателю теннисистку из США Линдсей Дэвенпорт. Лидирует американка Серена Уильямс, на счету которой 82 выигранных матча.
Шарапова выигрывала Открытый чемпионат Австралии в 2008 году, всего на ее счету пять побед на турнирах серии Большого шлема. Возняцки одержала победу на Открытом чемпионате Австралии в минувшем сезоне.
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.
Комментарии