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Спасатели нашли тела двух летчиков Су-34 на Дальнем Востоке

, ИА "Амител"
Летчики были найдены без признаков жизни

Фото: zavodfoto.mirtesen.ru

Судно, задействованное в поисково-спасательной операции на Дальнем Востоке, обнаружило тела двух летчиков, погибших в результате инцидента с Су-34 на Дальнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны.

Пилоты были обнаружены без признаков жизни. Спасатели подняли их тела на борт судна.

В районе инцидента продолжается поисково-спасательная операция. В ней задействованы корабли, в том числе Тихоокеанского флота, а также самолеты Ан-12, Ан-30, Ту-142, вертолеты Ми-8.

В пятницу два Су-34, которые летели без боекомплекта, столкнулись в воздухе. По предварительным данным, они упали в Татарском проливе, между Хабаровским краем и Сахалином.

Экипажи катапультировались, позже спасатели нашли одного из летчиков и подняли со спасательного плота. Его состояние удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело по статье 351 УК (нарушение правил полетов и подготовки к ним).

Военная прокуратура Восточного военного округа начала проверку соблюдения требований о безопасности полетов и подготовки к ним.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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