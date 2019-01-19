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Судно, задействованное в поисково-спасательной операции на Дальнем Востоке, обнаружило тела двух летчиков, погибших в результате инцидента с Су-34 на Дальнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны.
Пилоты были обнаружены без признаков жизни. Спасатели подняли их тела на борт судна.
В районе инцидента продолжается поисково-спасательная операция. В ней задействованы корабли, в том числе Тихоокеанского флота, а также самолеты Ан-12, Ан-30, Ту-142, вертолеты Ми-8.
В пятницу два Су-34, которые летели без боекомплекта, столкнулись в воздухе. По предварительным данным, они упали в Татарском проливе, между Хабаровским краем и Сахалином.
Экипажи катапультировались, позже спасатели нашли одного из летчиков и подняли со спасательного плота. Его состояние удовлетворительное.
Возбуждено уголовное дело по статье 351 УК (нарушение правил полетов и подготовки к ним).
Военная прокуратура Восточного военного округа начала проверку соблюдения требований о безопасности полетов и подготовки к ним.
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