Фото: 9111.ru
В Сети появилось новое видео о жизни члена "банды цапков" Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима в Приамурье. Об этом пишет РИА Новости.
Автор видеозаписи — Сергей Перин, который ранее уже публиковал фото и видео об осужденном.
На новом видео демонстрируется экскурсия по пасеке, которую за кадром комментирует якобы сам Цеповяз.
Он показывает свою спальню, оборудованную в отдельном вагончике, а также место, где он пьет чай и играет в нарды. В кадре много пчелиных ульев.
"Вот это — где ульи хранятся, заходим. Это — где мед хранится, это — где я сплю. Сейчас я свет включу — вагончик, где спит начальник пасеки. Это — где проходит трапеза вечерняя, нарды, ну и ужин. Вечером тут сижу, чаек пью, в нарды с Ванькой играю, турничок тут", — комментирует человек за кадром.
Автор ролика Перин подтвердил РИА Новости, что на видео о своей жизни рассказывает Цеповяз. Он также заявил, что "был вынужден для безопасности взять псевдоним".
Ранее адвокаты Цеповяза Роман Боков и Эльбрус Муртазов рассказывали РИА Новости, что их клиент некоторое время работал в колонии на пасеке.
В ноябре 2018 года в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз позирует с мобильным телефоном, а на столе у него крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура.
По данным ФСИН, в отношении руководства колонии, где содержится Цеповяз, идет проверка в рамках уголовного дела, а начальник приамурской УФСИН привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.
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