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Сатирик Семен Лившин умер в Соединенных Штатах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-страницу друга покойного, писателя Валерия Хаита.
"Этой ночью в городе Сан-Диего (США) ушел из жизни известный одессит, когда-то мой близкий, а в последние годы, уже в буквальном смысле, далекий друг Семен Лившин", — цитирует издание его сообщение.
Хаит рассказал, что познакомился с Лившиным, участвуя в КВН в 1966 году. Он отметил, что сатирик поражал мастерством импровизации и игрой словами, в которых чувствовался настоящий одесский юмор.
"Он был основным автором команды, ставшей чемпионом Одессы в 1966 году. Потом, уже в сборной, к Семену добавилась знаменитая тройка – Крапива, Макаров, Волович, а когда в 1971 году к нам присоединился Гарик Голубенко, именно эта компания и стала в основном причиной столь успешных в те далекие годы выступлений одесской команды", — добавил Хаит.
Лившин работал в изданиях "Комсомольская искра" и одесской "Вечерке", где возглавляемые им отделы назывались "Козлотур" и "Антилопа-Гну". Затем переехал в Москву и работал в "Известиях", создал журнал "Магазин Жванецкого".
Хаит назвал Лившина очень работоспособным и трудолюбивым человеком. "Он писал, преподавал, вел, искал, находил, издавал, судил, рядил, помогал, спасал, советовал", — перечисляет он. Также он добавил, что близкие друзья узнали об отъезде сатирика в последний момент. Выяснилось, что он смертельно болен.
Лившин награжден премиями "Алеко" и "Золотой теленок". В Штатах он возглавлял Американскую лигу КВН и издавал газету "ОКей!"
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