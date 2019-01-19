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Глава "Почты России" уточнил стоимость своей квартиры

, ИА "Амител"
Ранее СМИ писали, что квартира Подгузова стоит 1 млрд рублей

Фото: regnum.ru

Квартира главы "Почты России" Николая Подгузова, которая ранее привлекла внимание журналистов, стоит по договору купли продажи чуть меньше 100 миллионов рублей. Из них 75% было профинансировано за счет ипотеки, а остальное — с помощью собственных средств Подгузова, включая сбережения и деньги от продажи принадлежавших семье двух квартир, передает ТАСС.

"Меня сильно позабавила оценка стоимости моей квартиры, не ожидал обнаружить себя миллиардером", — рассказал агентству глава "Почты России", отметив, что реальная цена составила в 10 раз меньше.

Подгузов подчеркнул, что его имущественное положение абсолютно прозрачно, все доходы и расходы занесены в соответствующие декларации. "Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку", — подчеркнул он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что гендиректор "Почты России" купил квартиру в столице РФ стоимостью 1 млрд рублей.

В пресс-службе "Почты России" уточнили агентству, что справка о доходах Подгузова, которая направляется в Минкомсвязь РФ, учитывает покупку недвижимости.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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