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Квартира главы "Почты России" Николая Подгузова, которая ранее привлекла внимание журналистов, стоит по договору купли продажи чуть меньше 100 миллионов рублей. Из них 75% было профинансировано за счет ипотеки, а остальное — с помощью собственных средств Подгузова, включая сбережения и деньги от продажи принадлежавших семье двух квартир, передает ТАСС.
"Меня сильно позабавила оценка стоимости моей квартиры, не ожидал обнаружить себя миллиардером", — рассказал агентству глава "Почты России", отметив, что реальная цена составила в 10 раз меньше.
Подгузов подчеркнул, что его имущественное положение абсолютно прозрачно, все доходы и расходы занесены в соответствующие декларации. "Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку", — подчеркнул он.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что гендиректор "Почты России" купил квартиру в столице РФ стоимостью 1 млрд рублей.
В пресс-службе "Почты России" уточнили агентству, что справка о доходах Подгузова, которая направляется в Минкомсвязь РФ, учитывает покупку недвижимости.
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