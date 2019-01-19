Жители Барнаула отмечают великий праздник Крещения Господня. В 11 часов начался Крестный ход от Знаменского храма. Верующие идут до речного вокзала. ИА "Амител" ведет трансляцию крестного хода.
Здесь состоится чин великого освящения воды, который возглавит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
После освящения воды погрузиться в купель смогут все желающие.
Отметим, на берегу расположены две бани и раздевалка для желающих согреться после купания в проруби и переодевания.
В Крещенском городке 19 января дежурит бригада скорой помощи, полиция и спасатели. Горожане также смогут выпить горячего чая.
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