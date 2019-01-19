Фото и видео: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Крещение Господне празднуют 19 января православные христиане – в данный момент у Знаменского монастыря начинает крестный ход.
В мероприятиях принимают участие священнослужители и обычные горожане. После крестного хода на Оби состоится чин освящения воды, после чего все желающие смогут окунуться в ледяную воду.
На место религиозных торжество дежурят полицейские, спасатели и медики. Купания в холодной воде продлятся до глубокой ночи.
Толщина льда на Оби в районе речного вокзала составляет 42-45 сантиметров. На лед одновременно будут выпускать до 50 человек, непосредственно у купели смогут находиться по 10 человек.
Отметим, что на улице сегодня не очень холодно. Очевидно, что столь благоприятные условия будут способствовать тому, что на Крещение купания придет больше людей, чем обычно.
ИА "Амител" ведет прямую трансляцию с Речного вокзала. Смотрите здесь:
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