Фото и видео: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Празднование Крещения Господня продолжается в Барнауле – после крестного хода митрополит Сергий совершил чин освящения воды в Оби.
После этого главную реку Алтайского края можно сравнить с водами Иордана. На крещенские купания к речному вокзалу пришли не только обычные горожане, которые хотят искупаться в ледяной воде, но и закаленные "моржи" из объединения "Белые медведи".
Как проходит празднование Крещения, смотрите в фоторепортаже фотокорреспондента портала Amic.ru Екатерины Смолихиной.
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