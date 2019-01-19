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Российские ракеты с неядерными боеголовками являются "более смертоносными", чем ядерное оружие. Об этом пишет RT, ссылаясь на Foreign Policy.
Как указывается в статье, расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может "нанести вред" США, а Россия от этого может получить "большую выгоду".
Издание отмечает, что Россия не нуждается в наращивании дополнительных ядерных возможностей.
При этом в случае прекращения действия ДРСМД Россия получит возможность для открытого развёртывания новых обычных ракет наземного базирования, считает автор статьи.
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