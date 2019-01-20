Фото: avito.ru
Дом-гостиницу площадью 335 квадратных метров продают в алтайском городе-курорте Белокурихе за 30 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Усадьба расположена на земельном участке в 16 соток. Дом построен из бетонных блоков и бруса, отделан керамогранитными термопанелями, что позволяет сохранить тепло и уменьшить затраты на отопление.
"Двор полностью отделан натуральным камнем. Использовалось 99 тонн камня. Забор изготовлен по эксклюзивному дизайн-проекту", — подчеркивает автор объявления.
На первом этаже находится вместительный гараж на две машины, номер для постояльцев, общая кухня-столовая, санузел, всесезонная веранда, сауна с душевой, котельная.
На втором уровне — апартаменты для хозяев с кухней-гостиной, спальней, кабинетом, санузлом. Также на втором этаже расположен номер для постояльцев.
На третьем этаже находятся еще два номера.
За окнами открывается вид на сосновый бор. Имеется свой огород, собственная скважина.
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