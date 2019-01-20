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Доходный дом с отделкой из 99 тонн камня продают в Белокурихе за 30 млн рублей

, ИА "Амител"
Усадьба площадью 335 квадратных метров находится на участке в 16 соток

Фото: avito.ru

Дом-гостиницу площадью 335 квадратных метров продают в алтайском городе-курорте Белокурихе за 30 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Усадьба расположена на земельном участке в 16 соток. Дом построен из бетонных блоков и бруса, отделан керамогранитными термопанелями, что позволяет сохранить тепло и уменьшить затраты на отопление.

"Двор полностью отделан натуральным камнем. Использовалось 99 тонн камня. Забор изготовлен по эксклюзивному дизайн-проекту", — подчеркивает автор объявления.

На первом этаже находится вместительный гараж на две машины, номер для постояльцев, общая кухня-столовая, санузел, всесезонная веранда, сауна с душевой, котельная.

На втором уровне — апартаменты для хозяев с кухней-гостиной, спальней, кабинетом, санузлом. Также на втором этаже расположен номер для постояльцев.

На третьем этаже находятся еще два номера.

За окнами открывается вид на сосновый бор. Имеется свой огород, собственная скважина.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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