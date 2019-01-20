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Погода в воскресенье, 20 января, продолжит радовать жителей Алтайского края своим нетипичным для этого времени года теплом. При этом ожидается усиление ветра.
"Местами в западных и северных районах снег, метель, на дорогах гололедица", — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят -1…-6 градусов. Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров.
В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температура составит -2…-4 градуса. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.
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