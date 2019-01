Фото: wikimedia.org

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение — 2019" пройдет в польском городе Кракове на юге страны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на гендиректора Европейского вещательного союза (ЕВС) Ноэль Каррена.

"Это фантастическое событие пройдет в Кракове", — заявил он.

Уточняется, что точная дата проведения "Евровидения" для детей пока не называется. СМИ считают, что он состоится к концу ноября.

Польша проведет престижный конкурс впервые. Эта возможность появилась у республики после того, как победительницей последнего "Детского Евровидения" стала польская певица Роксана Венгель, исполнившая песню Anyone I Want To Be.