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В Мексике из-за взрыва на трубопроводе Туспан-Тула погибли не менее 20 человек, 71 получил ранения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Financiero и губернатора штата Идальго Омара Файяда.
Взрыв прогремел, когда на месте незаконной врезки собрались не меньше 350 местных жителей, чтобы собрать в бидоны и канистры топливо. По словам местных властей, на место на трагедии выдвинулись представители компании Pemex и военные.
"Я дал инструкции главе МВД Идальго Симону Варгасу Агилару помочь семьям пострадавших. Нас поддерживает федеральное правительство всем необходимым, чтобы решить эту ситуацию", — цитирует агентство сообщение в Twitter-аккаунте Файяда.
Из зоны ЧП эвакуировали жителей, территорию закрыли. Пострадавших с тяжелыми ожогами направят в два госпиталя в Мехико. По словам мэра столицы Клаудии Шейнбаум, к месту трагедии власти города направляют четыре медицинских вертолета.
Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который ранее объявил настоящую войну похитителям топлива, заявил, что власти окажут помощь пострадавшим.
Новое мексиканское правительство с начала года реализует новую борьбу с нелегальными хищениями бензина. Власти останавливали прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, а также перешли на доставку топлива в основном цистернами. Также на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки ввели войска. Из-за этого произошли серьезные перебои с поставками бензина на автозаправки, что привело к появлению многочасовых очередей на них.
📍Saldo hasta el momento: 20 muertos y 54 heridos por explosión del ducto en #Tlahuelilpan Hidalgo— Noticias_CUBO (@Noticias_CUBO) 19 января 2019 г.
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