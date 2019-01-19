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Власти курорта Бали собираются ввести налог для иностранных туристов в размере 10 долларов. По данным газеты The Straits Times, эти средства будут направлены на экологические нужды и сохранение культурного наследия, передает ТАСС.
Губернатор одноименной провинции Ваян Костера отметил, что соответствующий законопроект внесен на рассмотрение местного парламента в конце 2018 года. Предположительно, его примут в ближайшее время.
Сейчас обсуждается форма оплаты: будет ли налог включен в стоимость билетов, в том числе авиа-, или оплату будут взимать по приезде: в аэропорту или морских портах. По словам Костеры, "сборы вводятся только на иностранных туристов, поскольку они приезжают на отдых, развлекаться". "Большинство индонезийцев посещают Бали, чтобы навестить родственников либо же для участия в деловых форумах", — добавил он.
Агентство добавляет, что в 2018 году остров посетили не менее 6 миллионов иностранцев. В основном это жители Китая и Австралии. Согласно данным туруправления провинции, в 2017 году число туристов из РФ по сравнению с предыдущим показателем выросло на 41% и достигло почти 95 тысяч.
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