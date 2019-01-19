Фото: altairegion22.ru
Работы по архитектурному освещению исторических зданий завершили в наукограде. Новая подсветка появилась у Музея Чуйского тракта (бывший особняк купца Варвинского начала XX века) и Бийского драмтеатра (1916 года постройки), пишет пресс-служба правительства Алтайского края.
Заказ выполнила краевая компания "ЭСТ". Для освещения исторических сооружений использовали особые светодиодные светильники со сложной оптической системой, которая фокусирует свет под разными углами. Их высокая эффективность и надежность сведет к минимуму затраты на обслуживание. Также архитектурное освещение позволит бийчанам и гостям города любоваться архитектурой по ночам, подчеркивают в краевом Минкультуры.
"Мы очень рады, что была найдена такая замечательная возможность в ночное время показать красоту нашего здания. Надеюсь, после ремонта подобным же образом осветят и особняк Ассанова, где расположены основные фонды нашего учреждения", — приводит пресс-служба слова директора Бийского краеведческого музея им. Виталия Бианки Светланы Бартышевой.
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