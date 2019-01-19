Фото: vk.com/act54
В Октябрьском районе Новосибирска неадекватный мужчина атаковал машину скорой помощи. Инцидент произошел на пересечении улиц Бориса Богаткова и Пролетарской, пишет "НДН.Инфо" ссылаясь на паблик АСТ-54.
В ролике видно, что мужчина отломал у "ГАЗели" боковое зеркало, а также нанес множество ударов по стеклу. Очевидцы сообщают, что это длилось на протяжении 20 минут.
Уточняется, что началось все с конфликта между мужчиной и его пассией. Неадекватный новосибирец швырнул женщину на землю и начал кричать, а скорая, находившаяся на перекрестке, включила сирену и подъехала прямо к дебоширу, чтобы остановить его. "Молодой человек понял, что это внимание для него и его понесло. Впервые видел, что человек бросается на автомобиль как баран", — приводит издание слова очевидца.
При этом сами врачи рассказали изданию, что нередко происходят ситуации серьезнее.
"Возникают острые ситуации, когда мы сталкиваемся с лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, агрессивно настроенными людьми. К сожалению, специфика нашей работы такова, что подобных пациентов встречается очень много", — заявила главврач станции скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова.
Отмечается, что в среднем врачам скорой приходится брать около 40 больничных листов после "общения" с неадекватными и агрессивными больными или их родными. Медики получают разные травмы: от растяжения связок и ушибов до сотрясения головного мозга. Также некоторые пациенты могут дать пощечину сотрудникам скорой или выкинуть за дверь их сумки.
Комментарии