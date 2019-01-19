Фото: Бийск22
В Бийске к крещенским купаниям установили красивую купель. Сообщение об этом появилось в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Городской художник-оформитель Павел Коробейников рассказал, что в текущем году купель построена по библейской легенде: фигуры Иоанна Крестителя и Иисуса Христа стоят в воде, а у входа в купель сделан портал, на вершине которой сидит голубь. Согласно легенде, это сам Бог смотрит на крещение сына.
В комментариях пользователи сошлись на том, что купель выполнена очень красиво. "Красота. И очень оригинально!" — гласит рядовой комментарий под записью.
Отметим, что купель находится на реке Бия.
Комментарии