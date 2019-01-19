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В Крыму прокомментировали предложение Берлина по Керченскому проливу

, ИА "Амител"
Предложение Ангелы Меркель там назвали "разумным и правильным"

Фото: newsone.ua

Приезд специалистов из Германии и Франции для оценки ситуации в Керченском проливе подтвердит строгое соблюдение РФ всех международных норм судоходства. Такое заявление сделал председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

Напомним, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель предложила коллеге из РФ Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов.

"Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе", — цитирует агентство слова Гемпеля.

Он полагает, что Керченский пролив также могли бы посетить и эксперты из Украины, но нет уверенности в их объективности и непредвзятости.

Гемпель добавил, что Россия уже не раз убеждалась, что украинский лидер и его команда "не настроены на конструктивный процесс".

При этом он выразил уверенность, что вскоре в отношениях между Россией и Германией победят прагматизм и желание выстраивать позитивный диалог.

Напомним, о предложении Меркель ранее сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он рассказал, что с этой идеей канцлер обратилась к Путину на саммите "большой двадцатки", а глава РФ ответил на предложение согласием. Но визит экспертов пока так и не состоялся. По словам министра иностранных дел РФ, Берлин намерен оформить эту "простую поездку" как некий документ, который надо согласовать с Украиной.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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