Фото: politpuzzle.ru
Рейтинг доверия россиян лидеру страны Владимиру Путину на минувшей неделе составил 33,4%. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные опроса ВЦИОМ.
"Рейтинг доверия политикам по-прежнему возглавляет Владимир Путин — на 13 января 2019 года его показатель составил 33,4%", — цитирует агентство текст сообщения.
В топ-3 рейтинга доверия попали министр обороны Сергей Шойгу (13,7%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (9,3%).
По словам социологов, показатель одобрения деятельности главы государства по среднему значению на 13 января составил 62,1%. Работу премьера и кабмина положительно оценивают 35% и 39,5% соответственно.
Опрос проводился с 9 по 13 января среди 1,6 тысячи совершеннолетних респондентов. Для этой выборки максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 1%.
Комментарии