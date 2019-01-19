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Крещенские купания в Риге отменили из-за повреждения специальных конструкций на реке Даугава (Западная Двина). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт Латвийской православной церкви (ЛПЦ).
В пресс-релизе отмечается, что на Даугаве между Каменным и Вантовым мостами начался частичный ледоход, который повредил специальные конструкции для крещенских купаний.
В ЛПЦ подчеркнули, что использование неустойчивых конструкций может быть опасным для людей.
"Чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня состоится 19 января в 13:00 (14:00 мск)", — отметили в пресс-релизе ЛПЦ, добавив, что купания отменены из-за "форс-мажорных обстоятельств" и ради безопасности людей.
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