Фото: ptzgovorit.ru
Товарищество собственников жилья "Большие Каменщики" требует взыскать с известной певицы Лолиты Милявской порядка 760 тысяч рублей долгов по ЖКХ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Агентство городских новостей "Москва" и пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.
Она отметила, что исковое заявление зарегистрировано 15 января 2019 года.
Сообщается, что задолженность и пени накопились за разные периоды, начиная с 2014 года.
По данным издания, ранее артистка выиграла суд против ТСЖ "Таганская площадь", сотрудники которого требовали с исполнительницы погасить задолженность за "коммуналку" в размере порядка 500 тысяч рублей.
Комментарии