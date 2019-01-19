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20-градусные морозы и метель ждут жителей Алтайского края в воскресенье, 20 января. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.
Так, ночью в крае температура воздуха составит от 7 до 12 градусов ниже нуля, в восточных районах при прояснении похолодает до -15...-20. Осадков в темное время суток не будет, в восточных районах изморозь, туман, на дорогах гололедица. Днем потеплеет до -2...-7, по юго-западу местам до 0...+3 градусов. Местами в северных районах ожидается небольшой снег, метель, гололедица на дорогах сохранится, утром возможен туман и изморозь.
В Барнауле в этот день будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ночью столбик термометра опустится до -10...-12, а днем поднимется до -2...-4.
Ветер в этот день будет дуть южный, 3-10 метров в секунду. Местами возможны порывы до 11-16 метров.
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