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Ряд продуктов подорожал в торговых сетях, однако в целом ситуация с ценами на российском продовольственном рынке стабильна. Такое заявление сделал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зеленая неделя", пишет РИА Новости.
Он уточнил, что цены выросли на птицу, сахар, яйца и плодоовощную продукцию. При этом сильного роста цен у производителей не наблюдается, подчеркнул Патрушев.
Он также отметил, что министерство уделяет особое внимание ценам в агропромышленном секторе и каждый день мониторит ситуацию.
Ранее вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что предпосылок для роста цен на продукты выше темпов инфляции в 2019 году нет, однако возможны всплески по отдельным товарам.
Согласно информации Росстата, в прошлом году инфляция составила 4,3%, а продовольственные товары подорожали на 4,7%. По итогам текущего года Банк России прогнозирует инфляцию от 5% до 5,5% с возвращением к четырем процентам в 2020 году.
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