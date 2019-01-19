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Россиянин задержан в Норвегии по подозрению в терроризме

, ИА "Амител"
Мужчина напал с ножом на девушку в супермаркете, она находится в критическом состоянии

Фото: twimg.com

Гражданин РФ задержан в Норвегии по подозрению в нападении в Осло. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на NRK и главу полицейской службы безопасности Мари Бенедикта Бьорнланда.

Издание отмечает, что 20-летний мужчина с ножом атаковал девушку вечером в четверг, 17 января, в супермаркете. Сейчас она находится в критическом состоянии. Норвежские спецслужбы проверяют версию теракта.

"Я не могу вдаваться в детали, но он заявил, что планировал террористическую атаку и хотел убить больше людей", — цитирует агентство слова Бьорнланда.

В полиции сообщают, что задержанный собирался также атаковать кассира, однако затем решил покинуть место преступления, но его задержали возле магазина.

Отмечается, что россиянин прибыл в Норвегию из Швеции в этот же день.

В посольстве РФ заявили, что личность задержанного им известна. Дальнейшие комментарии пообещали дать после ее уточнения.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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