Фото: gamespot.com
В американском городе Бока-Ратон (Флорида) украли коллекцию из около 450 комиксов о Бэтмене стоимостью 1,4 миллиона долларов. Она хранилась на закрытом складе, пишет РИА Новости, ссылаясь на местное СМИ Sun Sentinel.
Владелец коллекции Рэнди Лоуренс обнаружил пропажу 9 января и сразу обратился к полицейским. Он рассказал, что только один человек мог видеть, как он выгружал коробки на складе — это был рабочий, устранявший протечку в помещении в июле и заговоривший о комиксах.
Пострадавший рассказал, что замки на складе были не взломаны, однако коробки оказались сдвинуты с мест, а с потолка свисал провод, из-за чего Лоуренс считает, что преступник проник в помещение через крышу. Отдел управления складом начал просматривать записи с камер наблюдения.
После обнаружения пропажи коллекционер опубликовал письмо с просьбой помочь и сообщить, если кто-нибудь заметит в продаже похожие комиксы, список которых он предоставил полиции и разместил в интернете.
"Эта коллекция была моим детищем, я так усердно работал и отказывал себе во многом так долго, чтобы собрать ее, поэтому такая потеря для меня ужасный удар <...> Мне очень нужно, чтобы вы были внимательны. Рано или поздно кому-то может поступить предложение купить их", — цитирует агентство отрывок из письма Лоуренса.
Отмечается, что коллекция включала даже ранние выпуски приключений о супергерое, изданные в 1940-х годах.
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