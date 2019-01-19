Фото: moscow-baku.ru
Американский лидер Дональд Трамп собирается сделать демократам еще одно предложение из-за продолжающегося с шатдауна. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на CNN и его источник в Белом доме.
Собеседник канала отметил, что президент США не собирается объявлять режим чрезвычайного положения. Но дискуссии по данному пункту продолжаются.
Сообщается, что Трамп может пойти на ряд уступок, чтобы выйти из тупиковой политической ситуации. По словам источника, президент Штатов не намерен отступать от своего плана получить деньги на строительство стены на американо-мексиканской границе.
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