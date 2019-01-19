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В МВД отчитались о том, как прошли Крещенские праздничные мероприятия в РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
"В ночь на 19 января в России прошло празднование одного из главных христианских праздников Крещения Господня. <...> Нарушений общественного порядка не допущено", — рассказала она, добавив, что по стране прошло порядка 9,5 тысячи торжественных религиозных мероприятий. В них участвовали свыше 2,4 миллиона человек.
Охраной порядка занимались более 41 тысячи сотрудников органов внутренних дел, во взаимодействии с Росгвардией, сотрудникам частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований.
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