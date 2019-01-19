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Сотрудники соцсети Facebook ведут работу над сервисом, который позволяет пользователям просматривать видео и анимацию с популярными в сети шутками. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на портал TechCrunch.
По данным источников издания, работа над проектом ведется уже несколько месяцев. Сейчас сервис находится на стадии закрытого тестирования, в котором участвуют около сотни старшеклассников. Они, с согласия родителей, подписали документы, которые обязывают их не раскрывать информацию о продукте.
Отмечается, что проект ориентирован, в первую очередь, на молодежь. Сейчас сервис носит название LOL (от популярного в сети английского акронима laughing out loud — громко смеюсь). Опубликованные в нем записи разбиты по тематическим категориям, в частности, про школу, животных или розыгрыши.
Портал пишет, что представители Facebook подтвердили информацию о разработке нового продукта. Они уточнили, что в компании пока не решили, станет ли сервис в результате отдельным приложением или будет интегрирован в существующее.
По словам одного из источников портала, сервис пока кажется не очень доработанным, а многие из размещенных в нем шуток старые. TechCrunch констатирует, что в прошлом далеко не все проекты Facebook, которые были ориентированы на молодежь, были успешными.
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