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Ученые заявили, что люди должны сократить потребление мяса до семи граммов в день, чтобы спасти планету и сократить преждевременную смертность. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на канал Sky News.
Согласно данным доклада организации EAT-Lancet Commission, кроме мясной продукции для благополучия будущих поколений нужны также существенные сокращения в потреблении яиц. Доклад составляли 37 экспертов из 16 мировых стран, которые специализируются на здравоохранении, питании, экономике, политике и окружающей среде. По их словам, ожидается, что к 2050 году численность мирового населения превысит 10 миллиардов человек.
В результате, чтобы прокормить человечество, людям придется пересмотреть взгляды на традиционные способы потребления пищи. Эксперты после трех лет исследований смоделировали диету, которая может решить проблему: она включает 500 граммов овощей и фруктов и всего 7 граммов красного мяса в день, что соразмерно с одной фрикаделькой. В рамках диеты разрешается употребление 29 граммов мяса птицы (полтора куриных наггетса) и 28 граммов рыбы. Яйца можно принимать в пищу лишь шесть раз в месяц.
Эти изменения в культуре питания позволят сократить вырубку лесов, эрозию почв, сокращение биологического разнообразия. Также ученые уверены, что подобная диета является более полезной для человеческого здоровья. Предположительно, она могла бы предотвратить около 11 миллионов преждевременных смертей в год.
"Продукты, которые мы едим, определяют здоровье людей и нашей планеты, и сейчас мы этого не понимаем. Нам нужны серьезные и беспрецедентные изменения в глобальной системе питания, которые смогли бы учитывать культурные особенности разных стран", — заключил один авторов доклада, профессор лондонского университета Тим Ланг.
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