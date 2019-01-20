Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook обратилась к главе корпорации "Роснано" Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян, пишут "Известия".
Речь идет о публикации "А теперь следите за руками", размещенной в блоге Чубайса на сайте радиостанции "Эхо Москвы" 17 января. В ней он комментирует свои слова, прозвучавшие на Гайдаровском форуме, о том, что стоимость электроэнергии в России "вдвое ниже, чем в мире", а жители страны относятся к этому ресурсу расточительно.
Чубайс отметил, что подходить к вопросу повышения цен на электроэнергию следует взвешенно.
"Россия — страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно. Электроэнергия — это товар, без которого современная жизнь невозможна", — отметил он.
Захарова, в свою очередь, вступила с Чубайсом в полемику. Она отметила, что Россия является богатейшей страной, а также поинтересовалась, за чьими руками следует следить.
"Почему "значительная часть населения живет бедно или очень бедно", хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее. Жду ответа, как ваучер члена кабинета", — написала представитель МИДа.
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