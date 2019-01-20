В Барнауле в воскресенье, 20 января, в 5 утра было обнаружено повреждение теплосети в районе дома по адресу улица Горно-Алтайская, 7.
Как сообщили Amic.ru, на месте работают 12 сотрудников Барнаульской теплосетевой компании и 6 единиц техники. На время проведения ремонта ограничено теплоснабжение для 55 домов.
В настоящее время повреждение обнаружено, на данном участке проводят замену 1,2 метра трубопровода диаметром 377 мм.
Как сообщалось ранее, вернуть отопление и горячую воду в дома барнаульцев обещают к 14:00 по местному времени.
Стоит отметить, что практически на этом же участке в ноябре прошлого года также произошло повреждение теплосети, в результате которого без отопления остались более 50 домов.
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