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Бабушку-опекуна в Сибири лишили пенсии из-за отсутствия чеков на еду для внуков

, ИА "Амител"
Пенсионерка взяла на воспитание Александра и Олесю после того, как их мать лишили родительских прав

В Сибири суд приговорил 70-летнюю бабушку-опекуна к условному сроку и лишил ее пенсии из-за отсутствия чеков на еду для внуков, пишет "URA.RU".

В Красноярском крае суд приговорил к двум с половиной годам условно Надежду Булатову, которая 10 лет назад оформила опекунство на своих внуков и получала за них пособие. Также она лишилась пенсии, которая теперь перечисляется на сберкнижки внуков.

Пенсионерка взяла на воспитание Александра и Олесю после того, как их мать лишили родительских прав. Вместе с пенсией женщина каждый месяц получала 50 тысяч рублей. Деньги тратились на еду, бытовые нужды и лечение внука, у которого ДЦП.

Как выяснилось, Булатова должна была отчитываться за потраченные деньги, но не делала этого. Как объяснила сама женщина, при оформлении опеки соцработники ей этого не рассказали, а сама она об этом не догадывалась.

За отсутствие отчетов о расходах суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 2,5 лет условно. Кроме того, судья посчитал, что она задолжала внукам 1 миллион рублей, поэтому теперь ее пенсия перечисляется на их сберкнижки. Эти деньги они смогут получить после совершеннолетия.

Краевая прокуратура обжаловала решение суда. По мнению юристов, дело, скорее всего, закроют, однако пенсию продолжат переводить на счета подростков.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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