В Барнауле 20 января в 5-30 утра по адресу ул. Горно-Алтайская,7 было обнаружено повреждение теплосети на трубопроводе диаметром 300 мм, что привело к масштабному отключению отопления и горячей воды.
Под отключение попали: 52 жилых дома, 4 детских сада, 1 детская больница, 2 школы и 1 колледж.
На данный момент аварию устраняет бригада БТСК в составе 14 человек и 7 единиц техники, а также бригада ГО и ЧС по Барнаулу.
Как сообщил председатель комитета по энергоресурсам и газификации Александр Кощеев, в настоящее время на месте аварии ведутся сварочные работы. Сил и средств достаточно, отметил чиновник.
Авария находится на контроле у главы города Сергея Дугина.
Управляющие компании ведут мониторинг температурного режима в жилых помещениях.
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