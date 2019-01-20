Россия построит лунный космический корабль "Союз"

Россия будет заниматься разработкой модификации космического корабля "Союз" для полетов на Луну за свой счет, без финансового участия США, сообщают "Вести" со ссылкой на высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли.
Как уточняется, все работы будут проводиться за счет России, NASA не будет их оплачивать.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24", заявил, что NASA обратилось к российской стороне с просьбой создать версию корабля на базе "Союз МС", которую можно будет использовать в качестве резервной пилотируемой космической транспортной системы для полетов к Луне.
NASA отказалось комментировать данную информацию.
Рогозин анонсировал возможность пилотируемых полетов к Луне на кораблях "Союз", пока завершается разработка нового космического корабля "Федерация", еще 28 июня 2018 года. Россия занимается разработкой нового корабля специально для полетов на Луну с 2009 года.
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