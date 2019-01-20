Медведев на кортеже из 25 машин приехал открывать детсад в Краснодаре

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман раскритиковал кортеж премьер-министра Дмитрия Медведева, который накануне сопровождал его в Краснодаре на открытие детского сада, пишет "URA.RU".
Ройзман назвал "очень интересным" момент приезда Медведева в Краснодар. В поездке премьера сопровождали 25 машин.
"Перекрыли весь город. В кортеже была реанимация. Такой выезд премьера страны на открытие садика может быть дороже, чем строительство самого детсада", — предположил Ройзман.
Жители Краснодара в Сети высказывали свое недовольство — город заполонили пробки на дорогах из-за визита Медведева.
Пользователи соцсетей написали, что на каждом перекрестке дежурили по два-три сотрудника полиции.
Комментарии
Вот потому и погибла советская власть! Что Генсеки не открывали садики и туалеты! Каковы госдеятели - таковы и события...
И что? Кортеж из 25 машин председателя правительства, главы Краснодарского края, главы Краснодара и т.д. А полубандит Ройзман хотел чтобы они в одних жигулях приехали? Вообще-то для критики нужно иметь основания, и не абсолютно провальному недоучке, недополитику, недобандиту Ройзману учить других жить. Заявление, рассчитанное на люмпенов (ах, Медведев с кортежем катается, а у меня на бутылку не хватает) и сетевое хомячьё, которому что бы не сделало руководство страны, всё плохо.
а в кортеже то не полубандиты сидят,не?
Круче чем свадьбы у носорогов...
Это была не реанимация, а аптечка, чтобы не налететь на штраф от ГИБДД.
20.01.2019 14:03
- гость -
Ройзман в отличии от тебя отличный человек! Иди получай свои серебрянники у хозяина ....