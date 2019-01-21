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Тенденция, связанная с оттоком людей с Алтая, продолжает быть актуальной для нашего региона – за 11 месяцев прошлого года край недосчитался по этим причинам более 5500 человек.
Как следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом, всего с января по ноябрь 2018 года в регион прибыло 31 865 человек, а покинуло его пределы 37 379 человек.
Таким образом, край оказался в минусе на 5514 человек.
При этом, когда в статистическом ведомстве подведут полные годовые итоги миграционных процессов за минувший год, не исключено, что Алтайский край окажется по этом показателю еще в большем минусе.
Впрочем, необходимо подчеркнуть и то, что по отношению к январю – ноябрю 2017 года ситуация с миграционным оттоком в крае все же улучшилась. В указанный период 2017-го регион недосчитался еще большего количества людей – 7081.
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