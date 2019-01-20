Условие начала войны с Россией назвали на Украине

Между Россией и Украиной начнется война, если газопровод "Северный поток — 2" не будет построен, заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала "112 Украина", сообщает "URA.RU".
"Если его не будет — это не агитация за Россию — мы будем обсуждать вероятность войны", — сказал Раимов.
По его словам, российские власти не глупые: "Если у них будет возможность вести самый свой главный ресурс другим путем — не через Украину — они забудут об Украине". Политтехнолог подчеркнул, что такое развитие событий пойдет на пользу его стране.
Он также отметил, что потеря возможности транспортировать газ в Европу для России — стратегический риск, который возникнет, если газотранспортную систему в регионе начнут контролировать США и поставлять в ЕС свои ресурсы. В таком случае, по словам Раимова, России "перекрывают десятки миллиардов долларов". "У России остается только один шаг — это война", — заключил украинский эксперт.
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