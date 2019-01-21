Фото: avito.ru
Коттедж площадью 365 квадратных метров продают под Барнаулом за 11,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Дом находится в поселке Фирсова слобода – 3 на участке в 12 соток. Здание стоит на монолитных сваях. Материал стен – газобетон. Отделка – "мокрый" фасад. Мягкая кровля "технониколь".
На первом этаже оборудован теплый пол, н втором этаже – ламинат
Четыре спальни имеют гардеробные. Из двух комнат – выход на лоджию. Лестница с первого на второй этаж выполнена из ясеня, а со второго на третий – из сосны.
Третий этаж частично отделан кедром.
"Все помещения проверены тепловизором. На территории есть гараж на четыре авто. Брошированный деревянный забор. На участке газон. Установлено видеонаблюдение", — добавляет продавец.
Комментарии
Опять дом из пены! Сарай из пены ещё можно строить или коровник там но не дом!