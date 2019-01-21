Фото: avito.ru
Коттедж площадью 365 квадратных метров продают под Барнаулом за 11,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Дом находится в поселке Фирсова слобода – 3 на участке в 12 соток. Здание стоит на монолитных сваях. Материал стен – газобетон. Отделка – "мокрый" фасад. Мягкая кровля "технониколь".
На первом этаже оборудован теплый пол, н втором этаже – ламинат
Четыре спальни имеют гардеробные. Из двух комнат – выход на лоджию. Лестница с первого на второй этаж выполнена из ясеня, а со второго на третий – из сосны.
Третий этаж частично отделан кедром.
"Все помещения проверены тепловизором. На территории есть гараж на четыре авто. Брошированный деревянный забор. На участке газон. Установлено видеонаблюдение", — добавляет продавец.
Комментарии
Опять дом из пены! Сарай из пены ещё можно строить или коровник там но не дом!
Тестирование тепловизором стоит 1000 р. Стоило это упоминать при продаже?
21.01.2019 07:10
месный
ну специалист, че сказать!
не знаешь даже что за материал, зато специалист!