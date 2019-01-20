Актриса спустя 40 лет обвинила покойного Табакова в домогательствах

Актриса Елена Антоненко, которой сейчас уже исполнилось 60 лет, в интервью "Комсомольской правде" рассказала о приставаниях, которые якобы допустил в отношении нее Олег Табаков.
По словам Антоненко, инцидент произошел после учебы актрисы в ГИТИСе, где преподавал Табаков. Она встретилась с режиссером в его кабинете, чтобы обсудить возможное трудоустройство.
"Там он, обсуждая, в какой театр я могла бы подойти, в завершение вдруг сказал: "Лена, я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку маленькую", — рассказала Антоненко .
"Это было как удар ножом. Я ушла как оглушенная. Мне было так больно, и не один год", — вспоминает актриса.
Антоненко уехала жить в США 20 лет назад. Народный артист и худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года.
Комментарии
И кому нужна эта "информация"? Ей, Табакову, нам? Всем станет от этого лучше?
У этой актрисы, есть совесть?
Прикольно он домогается. Как пятикласник.
А че Табаков, а не имхотеп второй?
ну и показала-бы, и вспоминала сейчас не с болью, а с кайфом
Обиделась на "маленькую"...