Коммунальная авария в Барнауле устранена

В Барнауле завершены ремонтные работы по устранению повреждения теплосети на трубопроводе, произошедшем утром 20 января, сообщили Amic.ru в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании".
"Сеть поставлена на циркуляцию", — отметили в СГК.
20 января в 5-30 утра по адресу ул. Горно-Алтайская,7 было обнаружено повреждение, которое привело к масштабному отключению отопления и горячей воды.
Под отключение попали: 52 жилых дома, 4 детских сада, 1 детская больница, 2 школы и 1 колледж.
На данном участке провели замену 1,2 метра трубопровода диаметром 377 мм.
Как сообщалось ранее, вернуть отопление и горячую воду в дома барнаульцев обещали к 14:00 по местному времени.
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